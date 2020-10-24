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    Казахстанские военные оттачивают мастерство армейского рукопашного боя

    24 Октября 2020, 21:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана наряду с огневой подготовкой и вождением боевых машин большое внимание уделяется армейскому рукопашному бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Сегодня во всех гарнизонах оборудованы залы для занятий армейским рукопашным боем. Особое значение этот вид спорта имеет для спецподразделений, предназначенных для выполнения боевых задач в условиях ограниченного пространства, непосредственного контакта с противником. Кроме того, армейский рукопашный бой может применяться спецназом, когда использование оружия невозможно ввиду опасности причинения вреда окружающим.

    Но главная цель руководства Министерства обороны – чтобы рукопашный бой в Вооруженных Силах стал массовым, а каждый военнослужащий, включая солдат-срочников, за время службы овладел хотя бы базовыми навыками и техникой, поддерживал физическую форму.

    «Занятия по армейскому рукопашному бою направлены на формирование навыков уничтожения противника, выведения его из строя, а также воспитание смелости и ловкости в бою. Армейский рукопашный бой содержит в себе элементы бокса, борьбы и других видов единоборств. Если в боксе работают только руками, а в борьбе – борются, то в рукопашном бою и борются, и используют удары ногами. Это не так, как, например, и в реальном бою», – рассказал инструктор по армейскому рукопашному бою майор Дастан Мусеркепов.

    Министр обороны Нурлан Ермекбаев сам является председателем Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя, кандидатом в мастера спорта СССР, личным примером способствует совершенствованию и популяризации этого направления боевой учебы в войсках.

    В процессе обучения в течение шести месяцев новичкам прививают ударную и борцовскую технику. Сами инструкторы-специалисты постоянно повышают свой уровень квалификации. В том числе проходят трехмесячные курсы в Военном институте физической культуры и спорта в городе Санкт-Петербурге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Армия
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