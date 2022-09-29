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    Казахстанские военные моряки совершили поход по Каспийскому морю

    29 Сентября 2022, 23:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Корабли Военно-морских сил вернулись со сбор-похода, проведенного под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Отряд боевых кораблей в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Казахстан», «Орал», «Сарыарка», «Мангистау» и гидрографического судна «Жайык» отработал действия, направленные на совершенствование слаживания экипажей.

    «Сбор-поход – это итоговое мероприятие по совершенствованию тактической подготовки командиров и органов управления, оценке боевой готовности экипажей кораблей. В ходе тактических учений личный состав Военно-морских сил отработал организацию взаимодействия и управления силами и средствами, их боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения», – пояснил начальник штаба дивизиона разнородных кораблей Мурат Баймуханов.

    Особенностью заключительного этапа боевой подготовки Военно-морских сил в учебном году стало плавание на мелководье. Для выполнения задач по обеспечению навигационной безопасности и предотвращения возникновения аварийных ситуаций командиры кораблей и другие специалисты изучили район морских маневров. При этом особое внимание было обращено на гидрометеорологические условия, которые зависят от направления господствующих ветров, течения и видимости.

    Экипажи выполнили боевые упражнения по воздушной и морской целям, по плавающей мине в дневное и ночное время, провели корабельные боевые учения по совместному маневрированию кораблей, отработали вопросы борьбы за живучесть и перехода морем в сложных гидрометеорологических условиях.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Минобороны РК
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