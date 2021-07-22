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    Казахстанские военные медики прошли миротворческую подготовку у экспертов США

    22 Июля 2021, 20:48

    АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В рамках международного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и США в Центре военной медицины Министерства обороны в г. Алматы состоялся информационный обмен касательно деятельности полевого госпиталя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Американские эксперты поделились опытом по экспедиционному медицинскому обеспечению, представляющему собой оперативную специализированную медицинскую помощь. Пострадавших готовят к эвакуации на следующий уровень оказания медицинской помощи. Преимуществами является модульное наращивание и полная операционная оснащенность с развертыванием в срок от 12 до 60 часов.

    От казахстанской стороны участвовали медицинские специалисты, входящие в состав миротворческого военно-полевого госпиталя. Персонал прошел миротворческую подготовку в соответствии со стандартами ООН в учебном центре казахстанского миротворческого полка. Кроме того, в центре военной медицины с медицинскими специалистами были проведены курсы по специальной медицинской подготовке.

    Со слов начальника Главного военно-медицинского управления Вооруженных Сил Казахстана полковника медицинской службы Тимура Ошакбаева, использование передвижных форм оказания медицинской помощи характеризуется высокой эффективностью и представляет интерес как в медико-социальной, так и в экономической составляющей. Особенно если речь заходит о районах с низкой плотностью населения и ограниченной медицинской инфраструктурой.

    Необходимо подчеркнуть, что участие казахстанских медицинских специалистов военно-полевого госпиталя в международных курсах и информационных обменах способствует качественной всесторонней подготовке миротворческого контингента к участию в миссиях ООН.

    Напомним, что в рамках инициатив по расширению участия Вооруженных Сил Казахстана в системе готовности миротворческого потенциала ООН зарегистрированы четыре специализированных подразделения. Это военно-полевой госпиталь, инженерно-саперный отряд, отряд военной полиции и разведывательное подразделение. Военно-медицинское подразделение названо ООН одним из самых востребованных для участия в миротворческих миссиях.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Безопасность США Сотрудничество Минобороны РК
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