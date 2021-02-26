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    Казахстанские военные испытывают турецкую бронетехнику

    26 Февраля 2021, 09:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках изучения Вооруженными силами международного рынка вооружения и военной техники казахстанскими экспертами были оценены возможности турецкого бронемобиля ARMA-8x8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинском гарнизоне на учебном полигоне «Спасск» состоялась демонстрация возможностей бронированной колесной машины ARMA-8x8 с боевым модулем NEFER

    Боевые возможности бронемобиля, а также находящееся на борту вооружение тестировали в различное время суток.

    «По информации изготовителя, боевой модуль NEFER (30 мм автоматическая пушка 2А42 со спаренным 7,62 мм пулемётом) специально разработан для использования в казахстанской армии. Он позволяет вести стрельбу в темное время суток, используя прицельный комплекс и тепловизионную камеру. Это обеспечивает хорошую видимость и эффективное поражение целей», - сообщили в Карагандинском гарнизоне Медиа-центра Министерства обороны РК.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Армия Транспорт Турция
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