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    • Казахстанские военнослужащие успешно стартовали на АрМИ-2022

    14 Августа 2022 21:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году команды Вооруженных сил нашей страны представлены в семи конкурсах АрМИ-2022 «Воин мира» – в Армении, «Кубок моря» – в Азербайджане, «Танковый биатлон» и «Эльбрусское кольцо» – в России, «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок» – в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Военные моряки в Азербайджане начнут соревнования 16 августа. Старт индивидуальной гонке первого этапа для девяти стран-участниц состязания минометных расчетов будет дан 15 августа.

    В Щучинске Акмолинской области в тот же день на «огневой рубеж» выйдут военные топографы – участники конкурса «Меридиан».

    В учебном центре «Спасск» Карагандинской области армейские стрелки уже выполнили первое квалификационное упражнение конкурса «Тактический стрелок». Учитывалось наличие устойчивых навыков меткой стрельбы с различных позиций по нескольким мишеням, уверенного и безопасного обращения с оружием.

    По всем этим критериям в упражнении «Квалификация» лучший результат среди девяти стран показали казахстанские стрелки, на втором месте команда Узбекистана, третья позиция у Китая.

    «Очень порадовало профессиональное выступление наших армейских стрелков, – заметил председатель областного филиала РОО «Совет ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан» полковник в отставке Амангельды Жантасов, – отличная техника, выверенные действия, надеемся, что и на следующих этапах они будут работать также метко, уверенно и безупречно».

    На подмосковном полигоне «Алабино» в заезде индивидуальной гонки «Танкового биатлона» первый экипаж из Казахстана уверенно опередил соперников из Венесуэлы, Вьетнама и Узбекистана. Казахстанские танкисты слаженно действовали при прохождении трассы, преодолении препятствий и выполнении огневых задач, что обеспечило им победу в заезде. Впереди состязания вторых и третьих экипажей команд.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовали VIII Армейские международные игры.


    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
    #Учения #Армия #Минобороны РК
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