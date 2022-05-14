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    Казахстанские военнослужащие участвуют в военных учениях в Турции

    14 Мая 2022, 20:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В турецком Измире на межвидовом полигоне «Доганбей» проходят многонациональные боевые учения «Эфес-2022», в которых задействованы воины Вооруженных сил Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе учений планируется повысить уровень воинского мастерства и боевых навыков, а также усовершенствовать боевую подготовку подразделений сил специальных операций. Кроме того, участие в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе межвидовой группировки войск», – сообщили в Минобороны Казахстана.

    Первый этап проходит в форме командно-штабного учения с применением компьютерной техники и электронно-вычислительных систем. Второй планируется провести в виде практических действий с боевой стрельбой в объединенных подразделениях.

    В ходе активной фазы, которая состоится с 28 мая по 9 июня, военнослужащие отработают навыки, необходимые при проведении совместных сухопутных и морских операций, высадке десанта.

    В этом году в учении «Эфес-2022» участвуют военнослужащие около 40 стран.

    Ранее в соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева 19 января 2022 года в структуре Вооруженных сил Казахстана создано командование Сил специальных операций. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.

    Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям.

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    Турция Вооруженные силы
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