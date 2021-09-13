Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Казахстанские военнослужащие примут участие в «Мирной миссии»

    13 Сентября 2021, 13:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воинские контингенты государств – членов Шанхайской организации сотрудничества: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, участвуют в совместном антитеррористическом командно-штабном учении «Мирная миссия-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сужбу Министерства обороны РК.

    Учение проходит в Оренбургской области Российской Федерации. От Вооруженных Сил Казахстана привлекается личный состав регионального командования «Запад», самолеты Су-25 Военно-воздушных сил.

    В рамках учения воинские контингенты стран ШОС отработают вопросы подготовки и проведения совместной антитеррористической операции.

    Необходимо отметить, что «Мирная миссия» проводится один раз в два года в рамках Соглашения между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года.

    Автор:

    ШОС Армия Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду