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    Казахстанские военнослужащие прибыли для участия в параде в Москве

    13 Июня 2020, 19:47

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Парадный расчет военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Накануне самолет с участниками парада приземлился на военном аэродроме «Чкаловский» вблизи Москвы.

    В период подготовки казахстанские военнослужащие будут проживать в военном санатории «Звенигородский». В целях обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за его пределы, кроме тренировок, чтобы исключить контакты с населением и людьми.

    Военнослужащие перед убытием сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

    К слову, ПЦР-тесты на наличие вируса участники парада будут сдавать каждые три дня.

    Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты.

    Тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона «Алабино». Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов запланирована на 15 июня.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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