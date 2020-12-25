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    Казахстанские военнослужащие  почтили память Бауыржана Момышулы

    25 Декабря 2020, 08:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного командира батальона Панфиловской дивизии Бауыржана Момышулы. Во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных сил прошли памятные мероприятия, приуроченные к дню рождения народного героя. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В Нур-Султане возложили венки к памятнику Бауыржана Момышулы. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев, заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы капитан первого ранга Серик Бурамбаев, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Халық Қаһарманы генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев и генерал-лейтенант Абай Тасбулатов, а также участники военно-патриотического движения «Жас сарбаз».


    «Сегодня мы отмечаем 110-годовщину со дня рождения Бауыржана Момышулы. Он был не только полководцем, но и писателем, роль и вклад которого в формировании лидерских качеств у будущих офицеров бесценен. Его произведения отражают патриотизм и мужество, отвагу и верность воинскому долгу, любовь к Родине», - отметил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Абай Тасбулатов.

    Кроме того, во всех гарнизонах и учебных заведениях проведены круглые столы, конференции, уроки мужества, посвященные юбилейной дате.

    «Этот знаменательный день очень важен для всей казахстанской молодежи. Подвиги, описанные в произведениях Бауыржана Момышулы, всегда придают дух и прививают чувства патриотизма подрастающему поколению», - отметил председатель военно-патриотического движения «Жас сарбаз» филиала города Нур-Султана Асхат Налшыбек.


    Бауыржан Момышулы был командиром батальона в легендарной Панфиловской дивизии, участвовал в боях под Москвой. В годы войны командовал полком, дивизией. В послевоенные годы занимался преподавательской, научной и творческой деятельностью.

    Военный опыт Бауыржана Момышулы отдельно изучается в военных учебных заведениях США, Кубы, Израиля, Никарагуа.


    Также отметим, что Алматинская республиканская военная школа «Жас улан» носит имя Бауыржана Момышулы, где с юных лет воспитывают уланов в духе патриотизма, гражданственности и сохранения национальных традиций.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

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