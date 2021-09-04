Казахстанские военнослужащие – победители двух конкурсов «АрМИ-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Близятся к завершению Армейские международные игры. Казахстанские военнослужащие приняли участие в 11 конкурсах, два из которых прошли на территории нашей страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В конкурсе расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» безоговорочно победила команда Казахстана. На втором месте – Беларусь, на третьем – Россия.

В состязаниях минометных подразделений «Мастера артиллерийского огня» воины Казахстана в упорной борьбе опередили основных конкурентов - российских военнослужащих, и заняли первое место. На третьем месте – Азербайджан.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Казахстана стали призерами ряда состязаний. Второе место они заняли в конкурсе «Десантный взвод», уступив лишь российским десантникам.

«Бронзу» Казахстан взял в конкурсах «Тактический стрелок», «Конный марафон», «Воин мира», «Страж порядка», «Эльбрусское кольцо», «Кубок моря» и «Армия культуры».

Как неоднократно отмечали казахстанские участники Армейских международных игр, находясь вдали от Родины, они вместе со всей страной скорбили по погибшим в результате пожара в Жамбылской области. Свои высокие достижения на Играх казахстанские военнослужащие посвящают их памяти.

Сегодня в день закрытия Армейских международных игр состоится финальная эстафета «Танкового биатлона». В ней примут участие танковые экипажи Азербайджана, Казахстана, Китая и России.