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    Казахстанские военнослужащие – победители двух конкурсов «АрМИ-2021»

    4 Сентября 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Близятся к завершению Армейские международные игры. Казахстанские военнослужащие приняли участие в 11 конкурсах, два из которых прошли на территории нашей страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В конкурсе расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» безоговорочно победила команда Казахстана. На втором месте – Беларусь, на третьем – Россия.

    В состязаниях минометных подразделений «Мастера артиллерийского огня» воины Казахстана в упорной борьбе опередили основных конкурентов - российских военнослужащих, и заняли первое место. На третьем месте – Азербайджан.

    Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Казахстана стали призерами ряда состязаний. Второе место они заняли в конкурсе «Десантный взвод», уступив лишь российским десантникам.

    «Бронзу» Казахстан взял в конкурсах «Тактический стрелок», «Конный марафон», «Воин мира», «Страж порядка», «Эльбрусское кольцо», «Кубок моря» и «Армия культуры».

    Как неоднократно отмечали казахстанские участники Армейских международных игр, находясь вдали от Родины, они вместе со всей страной скорбили по погибшим в результате пожара в Жамбылской области. Свои высокие достижения на Играх казахстанские военнослужащие посвящают их памяти.

    Сегодня в день закрытия Армейских международных игр состоится финальная эстафета «Танкового биатлона». В ней примут участие танковые экипажи Азербайджана, Казахстана, Китая и России.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия
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