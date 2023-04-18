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    Казахстанские военнослужащие, находящиеся на контроле психолога, допускались к оружию

    18 Апреля 2023, 12:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев отметил, что есть недостатки в работе по психологической поддержке личного состава военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть недостатки в работе психологической поддержки личного состава. Установлены данные о допуске военнослужащих, входящих в специальную группу динамического контроля, к дежурству в суточном наряде, в том числе с оружием. Требования к подготовке психологов не выполняются», - сказал Максат Казиев в ходе обсуждения в Сенате вопросов сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

    При этом он отметил, что некоторые военнослужащие, получившие профессию психолога, не освоили свою сферу на должном уровне.

    «Еще один важный момент - это длительное прохождение психологического тестирования личным составом. Это потому, что эти документы заполняются вручную на бумаге. Поэтому в этом направлении необходимо интенсивно внедрять цифровые технологии», - добавил Максат Казиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минобороны РК Вооруженные силы
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