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    Казахстанские военнослужащие готовятся к участию в военном параде в Москве

    8 Июня 2020, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит подготовка военнослужащих Сухопутных войск к военному параду в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Казахстанские военнослужащие примут участие по приглашению российской стороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В настоящий момент сформировано три пеших парадных расчета: два из них – из состава подразделений Десантно-штурмовых войск, один расчет – курсанты 3-го курса Военного института Сухопутных войск. Финальный смотр готовности состоится 8 июня и покажет, какой из расчетов примет участие в параде 24 июня.

    «В этом году исполняется 75-лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По этой причине Министерство обороны России пригласило наши войска для участия в параде на Красной площади. От Сухопутных войск выделено три расчета. Расчеты подготовлены на отлично. Ими соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. В день по три-четыре раза измеряют температуру и решаются другие вопросы. Нам очень важно принять участие в параде на Красной площади, показать свою страну. Подготовка идет отлично», – говорит заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Даулет Оспанов.

    Для военнослужащих участие в параде в честь Великой Победы это возможность выразить благодарность и дань уважения героям-казахстанцам, самоотверженно, ценой собственных жизней сражавшихся за общую Победу. Среди тех, кто чеканит шаг на репетиции в парадных шеренгах, немало тех, чьи деды сражались на полях Великой Отечественной войны и участвовали в первом параде Победы в Москве.

    «Я являюсь внуком ветерана Великой Отечественной войны Балгимбаева Айдарбая Наурызбайулы, который начал воевать в Белоруссии и дошел до Берлина. Пройдя жесткий отбор в парадную коробку среди десантно-штурмовых войск, рад тому, что еду в Москву для принятия участия в 75-летии Великой Победы», – рассказывает военнослужащий 35-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии сержант Серикбек Балгимбаев.

    Подготовка осуществляется в строгом соблюдении карантинных мер. Усилен дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводится медосмотр личного состава, а также обработка, влажная уборка и проветривание. Военнослужащие парадных расчетов изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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