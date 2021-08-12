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Казахстанские вертолеты участвуют в тушении лесных пожаров на юго-западе Турции

12 Августа 2021 19:41
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Казахстанские вертолеты участвуют в тушении лесных пожаров на юго-западе Турции

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня два вертолета Казахстана начали тушение лесных пожаров на юго-западе Турции. Воздушными судами и профессионально подготовленными экипажами совершено 45 циклов сброса воды, в общей сложности 180 тонн. Всего борта Казахстана провели в небе более 10 часов. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

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Неконтролируемым огнем участком остается прилегающая территория города Даламан, на котором сосредоточены наши воздушные суда.

Работы по тушению пожаров продолжаются и возобновятся завтра с наступлением рассвета.

Напоминаем, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу направлены силы МЧС РК.

11 августа оперативная сводная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в составе 16 спасателей и 2 вертолёта казахстанской сборки Ми-8АМТ АО «Казавиаспас» оборудованных водно-сливными устройствами, баллонетами, а также лебедочным устройством для спасения пострадавших, преодолев более 4,5 тысяч километров, пролетев над Каспийском морем и пересекая Кавказские горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прибыли в город Даламан и приступили к спасательным работам по тушению лесных пожаров.


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#Происшествия   #Турция   #МЧС  
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