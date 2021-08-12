Казахстанские вертолеты участвуют в тушении лесных пожаров на юго-западе Турции

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня два вертолета Казахстана начали тушение лесных пожаров на юго-западе Турции. Воздушными судами и профессионально подготовленными экипажами совершено 45 циклов сброса воды, в общей сложности 180 тонн. Всего борта Казахстана провели в небе более 10 часов. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Неконтролируемым огнем участком остается прилегающая территория города Даламан, на котором сосредоточены наши воздушные суда.

Работы по тушению пожаров продолжаются и возобновятся завтра с наступлением рассвета.

Напоминаем, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу направлены силы МЧС РК.

11 августа оперативная сводная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в составе 16 спасателей и 2 вертолёта казахстанской сборки Ми-8АМТ АО «Казавиаспас» оборудованных водно-сливными устройствами, баллонетами, а также лебедочным устройством для спасения пострадавших, преодолев более 4,5 тысяч километров, пролетев над Каспийском морем и пересекая Кавказские горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прибыли в город Даламан и приступили к спасательным работам по тушению лесных пожаров.