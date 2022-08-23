Казахстанские велогонщики заняли призовые места на гонках в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители казахстанского велоспорта успешно выступили на нескольких соревнованиях в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Член команды Казахстана по маунтинбайку одержала победу на гонке Sakarya MTB Night Race.

Также наши спортсмены проявили себя на шоссе. Даниил Марухин финишировал вторым на Grand Prix Kapuzbasi. А гонщик Almaty Cycling Team Антон Кузьмин встал победителем на Grand Prix Cappadocia 1.2

Фото: olympic.kz











