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    Казахстанские велогонщики выступят на «Президентском туре Турции»

    9 Апреля 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech выступит на многодневной гонке «Президентский тур Турции», которая пройдет в период с 11 по 18 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Состав команды: Глеб Брусенский, Родриго Контрерас, Мерхави Кудус, Евгений Гидич, Хавьер Ромо, Никита Стальнов, Артем Захаров. Спортивные директора: Сергей Яковлев, Дмитрий Муравьев.

    Тур Турции — шоссейная многодневная велогонка по дорогам Турции, проводящаяся с 1965 года.

    Первоначально с момента создания маршрут гонки состоял из восьми этапов, один из которых мог быть прологом и имел равнинный профиль. В 2012 году появляются первые горные этапы. А после включения в UCI World Tour протяжённость сокращается до шести этапов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция
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