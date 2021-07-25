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    Казахстанские ватерполисты с поражения стартовали на Олимпиаде-2020

    25 Июля 2021, 18:36

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по водному поло провела свой первый матч на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В предварительном раунде в группе В сборная Казахстана встретилась с командой Хорватии и потерпела поражение со счетом 7:23. Также в этой группе выступают Черногория, Испания, Сербия и Австралия. Во втором матче казахстанские ватерполисты сыграют со сборной Сербии — игра состоится 27 июля.

    Олимпиада-2020 в Токио продлится до 8 августа. Всего Казахстан представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. На данный момент казахстанские спортсмены завоевали две медали — обе бронзовые.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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