Казахстанские ватерполисты с поражения стартовали на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по водному поло провела свой первый матч на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В предварительном раунде в группе В сборная Казахстана встретилась с командой Хорватии и потерпела поражение со счетом 7:23. Также в этой группе выступают Черногория, Испания, Сербия и Австралия. Во втором матче казахстанские ватерполисты сыграют со сборной Сербии — игра состоится 27 июля.

Олимпиада-2020 в Токио продлится до 8 августа. Всего Казахстан представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. На данный момент казахстанские спортсмены завоевали две медали — обе бронзовые.