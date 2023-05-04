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    Казахстанские ватерполистки потерпели первое поражение в отборе Кубка мира

    4 Мая 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по водному полу сыграла третий матч квалификационного турнира второго дивизиона Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В третьей встрече квалификационного турнира Кубка мира казахстанские спортсменки провели игру со сборной Новой Зеландии и потерпели поражение со счетом 8:15.

    В первой игре квалификации казахстанки обыграли Германию со счетом 11:7, затем одержали победу над Великобританией, 15:7.

    По регламенту квалификационного раунда, две лучшие команды выйдут в финальный турнир Кубка мира, который состоится в июне текущего года в американском Лонг-Бич.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Водное поло
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