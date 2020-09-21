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    Казахстанские ученые вывели новый сорт картофеля

    21 Сентября 2020, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря разработкам ученых Института молекулярной биологии и биохимии им. М. Айтхожина получен новый сорт картофеля «Айтмурат», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет науки МОН РК.

    «В лаборатории белка и нуклеиновых кислот ИМБиБ им. М.А. Айтхожина Комитета науки МОН РК под руководством доктора биологических наук, профессора Булата Искакова с помощью методов молекулярной биологии и генетической инженерии были получены линии трансгенного картофеля, которые обладают значительной устойчивостью к Y-вирусу картофеля», - сообщили в ведомстве.

    Как отмечается, Y-вирус является одним из вредных вирусов, вызывающим значительные потери урожая.

    «Группой ведущего научного сотрудника кандидата биологических наук Оксаны Карповой были созданы растения, обладающие иммунитетом к Y-вирусу картофеля по сравнению с исходным сортом «Невский». Линии трансгенного картофеля переданы на испытание в Институт картофельного и овощного хозяйства МСХ РК», - отметили в пресс-службе комитета.

    По имеющимся данным, на основе этих линий, в результате последующего отбора клеточных клонов из соматической ткани, был получен и занесен в Каталог генофонда Республики Казахстан новый сорт картофеля «Айтмурат», названный в честь известного казахстанского ученого, доктора биологических наук, основателя и первого директора Института молекулярной биологии и биохимии Мурата Айтхожина.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Сельское хозяйство
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