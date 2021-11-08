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    Казахстанские ученые создали раствор для диагностики онкозаболевания

    8 Ноября 2021, 19:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские ученые создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки. На протяжении двух лет научные сотрудники Восточно-Казахстанского университета имени С.Аманжолова вместе с представителями оздоровительного центра разрабатывали состав жидкости, востребованной в цитологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    В итоге им удалось создать отечественный продукт, который ранее привозили из-за рубежа. И теперь разработка ученых позволит снизить стоимость медицинской услуги, поскольку она станет куда более доступной как в финансовом, так и в географическом значении.

    Ученые отмечают, что качество при этом не уступает зарубежным аналогам.

    «Разработка наших ученых решит вопрос импортозамещения. В итоге данного исследования разработан оптимальный состав фиксирующего раствора для хранения биоматериала. Он позволяет стабилизировать и транспортировать биоматериалы, то есть мазки шейки матки, для дальнейшей диагностики онкологического заболевания. Уникальность данной разработки заключается в комплексном подходе к решению проблем быстрой диагностики рака», –сообщила младший научный сотрудник Национальной научной лаборатории Восточно-Казахстанского университета имени С.Аманжолова Айдана Имашева.

    Отметим, что группа ученых уже получила патент на разработанный ими фиксирующий раствор. В результате данный продукт был включен в Реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан. Сейчас проект находится на стадии коммерциализации. В то же время ученые работают над усовершенствованием состава раствора для хранения и других биологических материалов.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Здравоохранение МОН
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