Казахстанские ученые разработали препарат для обеззараживания сибироязвенных захоронений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт совместно с российскими учеными разработал новое дезинфицирующее средство «БА-12», обладающее бактерицидными и спороцидными свойствами. Препарат универсален и предназначен для обеззараживания именно сибиреязвенных захоронений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального аграрного научно-образовательного центра.

В Казахстане насчитывается более 2,5 тысяч стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов и более 2 тысяч эпизоотических почвенных сибиреязвенных очагов, являющихся естественными резервуарами сибиреязвенного микроба.

Среди многообразия факторов внешней среды для возбудителя сибирской язвы имеет большое значение почва, в которой, в зависимости от условий, он погибает или длительно сохраняется.

Проведения противоэпидемических мероприятий в отношении возбудителя сибирской язвы возможно при внедрении в практику новых дезинфекционных препаратов и технологий их применения.

Во многих странах до настоящего времени основными средствами деконтаминации зараженной сибиреязвенным микробом почвы продолжают оставаться химические дезинфицирующие средства.

Средство было успешно апробировано в экспериментах по обеззараживанию поверхностных слоев сибиреязвенных почвенных очагов, расположенных на различных типах почвы и климато-географических зонах, в разных регионах республики.

На указанное средство получен патент Республики Казахстан, а также регистрационное удостоверение (РК-ВП-5-4305-20).

В каждой области республики имеются зоны повышенной опасности возникновения вспышек сибирской язвы. И при увеличивающихся темпах социально-экономических преобразований республики, не исключается возможность попадания сибиреязвенных скотомогильников в земельные отводы для проведения агрогидромелиоративных, строительных, изыскательных и прочих работ, связанных с выемкой и перемещением или креплением на месте грунта, содержащего сибиреязвенные споры.

Поэтому внедрение в ветеринарную практику нового дезосредства «БА-12» дает возможность проводить работы по переносу многочисленных сибиреязвенных очагов инфекции, мешающих перспективному развитию государства.

В течение нескольких лет сотрудниками КазНИВИ совместно с местными ветеринарными специалистами проводилась работа по изысканию не установленных сибиреязвенных захоронений во всех областях республики. На основании полученных данных был разработан и издан кадастр, включающий сведения о почвенных очагах сибирской язвы, которые были установлены в ходе проведенных работ. Он разработан в Казахстане впервые и предназначен для специалистов ветеринарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики, которые проводят эпизоотологический, эпидемиологический мониторинг за очагами сибирской язвы.

Животные заражаются на пастбищах в жаркое лето или осенью, при поедании высохшей травы с почвой зараженной микробами сибирской язвы. Сильные дожди размывают почву и разносят микроб на большие расстояния, заражая пастбища и водоемы

Во вскрытой туше споры сибирской язвы разносятся хищниками, птицами, насекомыми, водой. Мясные мухи выделяют споры на листья растений с экскрементами.

С наступлением тепла споры прорастают, размножаются и обсеменяют большие пространства.

Сибирская язва – особо опасное заболевание многих видов животных, характеризующаяся высокой смертностью. Сибирской язвой болеют и люди.

Более восприимчивы к заболеванию крупный и мелкий рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, олени, верблюды, менее восприимчивы свиньи. Молодые животные более восприимчивы, чем взрослые.

Заболевание вызывается спорообразующей бактерией, устойчивой к физико-химическим воздействиям, сохраняется во внешней среде столетиями.

Раньше животных, павших от сибирской язвы, оставляли в поле или закапывали. Поэтому эти участки почвы в Казахстане обсеменены сибирской язвой.

Особенно большую опасность в возникновении заболевания сибирской язвой представляют старые, заброшенные скотомогильники, где когда-то зарывали трупы животных, умерших от сибирской язвы.



