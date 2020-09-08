Казахстанские ученые разработали новую технологию получения белков вируса оспы овец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые разработали технологию получения белков вируса оспы овец в транспластомных растениях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет науки МОН РК.

«Технология получения рекомбинантных белков на основе хлоропластного генома приобретает огромную популярность в связи с тем, что транспластомные растения позволяют получать огромные количества целевого белка на выходе. Транспластомные растения – это генетически модифицированные растения, у которых чужеродный ген (трансген) введен в хлоропластный геном. По имеющимся на сегодняшний день данным, в тканях листа транспластомных растений может быть накоплено от 45 до 72 процентов рекомбинантного белка», - отмечают в ведомстве.

Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина Комитета науки МОН РК длительное время специализируется на проведении фундаментальных исследований в области молекулярной биологии и в области биотехнологии растений, в частности, группой сотрудников лаборатории белка и нуклеиновых кислот под руководством кандидата биологических наук Гульшан Станбековой был предложен альтернативный подход для получения компонентов вакцины оспы овец.

«Эта технология апробирована при создании вакцин для ряда заболеваний, однако для вируса оспы овец предложена впервые и не имеет аналогов в мире. Способ, разработанный казахстанскими учеными, позволяет нарабатывать вирусные антигены в генетически модифицированных растениях табака. Полученные антигены в дальнейшем служат в качестве основы для производства рекомбинантной вакцины к вирусу оспы овец. Растительные системы получения рекомбинантных вакцин являются привлекательной альтернативой в сравнении с другими эукариотическими системами из-за своей низкой себестоимости, высокой производительности и безопасности, так как в них отсутствуют патогенные для человека и животных вирусы», - поясняют в комитете.

В ходе выполнения грантового проекта, финансируемого Комитетом науки МОН РК, уже получены растения табака, синтезирующие высоко иммунные структурные белки вируса оспы овец и налажена их очистка из растительной ткани, результаты запатентованы и ожидают дальнейшего развития для внедрения в практику.

Оспа овец наносит огромный урон животноводству Казахстана. Использование дешевых, безопасных и эффективных вакцин нового поколения в сельском хозяйстве позволит повысить продовольственную безопасность производимой АПК продукции. Вышеописанная биотехнология поднимет научно-технологический уровень производства вакцин в стране, полученный опыт будет полезен для производства в растениях целевых белков не только ветеринарного, а также медицинского назначения.



