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    Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал для восстановления костей

    11 Мая 2022, 08:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал-гидроксиапатит для восстановления костей. Костнозаменяющий материал, который разработали ученые Института проблем горения Министерства образования и науки РК, в три раза дешевле зарубежных аналогов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Отечественные компании уже приобрели первую партию товара.

    «Гидроксиапатит из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и «посттермического» обжига. Наша модификация заключается в улучшении всей методики получения где-то за счет увеличения времени, где-то за счет подбора более высокого температурного режима и т.д. В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с высоким содержанием чистоты самого продукта (95%). Гидроксиапатит такого высокого качества зарубежные компании продают примерно по 32 тыс. тенге за грамм. Наш же материал стоит 10 тыс. тенге за грамм», - сообщил ученый Института проблем горения МОН РК Зулхаир Мансуров.

    Сейчас доктор химических наук, профессор З.А. Мансуров вместе с доктором медицинских наук, профессором кафедры стоматологии Казахского медицинского университета непрерывного образования М.А. Темирбаевым продолжают работу над практическим применением полученного минерала. Отечественный гидроксиапатит будут использовать при восстановлении костных дефектов, при ранениях с повреждением костей, при переломах, в пластической хирургии - при пластике лицевых костей и имплантации зубов.

    «Стоит отметить, что имплантаты, покрытые гидроксиапатитом, не вызывают реакции отторжения и обладают способностью активно связываться со здоровой костной тканью, ускоряя процесс регенерации и реабилитации. Наш отечественный высококачественный гидроксиопатит может спокойно заменить импортные материалы», – считает Зулхаир Мансуров.

    По результатам проведенных исследований опубликованы научные труды в индексируемых базах Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК и Scopus, что свидетельствует о достоверности и актуальности исследовательской работы.

    Научная работа проведена в рамках грантового финансирования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Наука Здравоохранение
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