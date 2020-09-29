Казахстанские ученые разработали биосовместимый клей для хирургии и стоматологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые разработали технологию получения биосовместимого клея для использования в хирургии и стоматологии. Об этом сообщили в Комитете науки МОН РК, передает корреспонент МИА «Казинформ».

«В лаборатории генетической инженерии Национального центра биотехнологии Комитета науки МОН РК под руководством кандидата биологических наук Александра Шустова разработана технология получения биосовместимого клея для использования в хирургии и стоматологии», - сообщила пресс-служба ведомства.

По информации комитета, ученые центра сумели воссоздать клейкий материал мидий в лабораторных условиях в форме искусственного белка, воспроизводимого с помощью бактерий. Материал показал высокую клеющую способность (около 3,0 МПа), до 100 раз превосходящую характеристики используемого в практике фибринового хирургического клея.

«Особенность таких веществ в том, что они биологически безопасны и способны затвердевать под водой. В будущем эти материалы совершат революцию в хирургии – они смогут заменить хирургические швы и традиционные медицинские клеи. Это первый клейкий материал с реальными перспективами использования в хирургии и стоматологии, который полностью разработан в Казахстане. Примененная технология производства рекомбинантного адгезивного белка является совершенно новой. Промышленное производство аналогичного биосовместимого клея для заживления ран существует только в Южной Корее, поэтому разработка казахстанских ученых имеет большой промышленный потенциал», - подчеркивают в ведомстве.



