Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанские ученые получили доступ к архивам Индии

    16 Сентября 2022, 21:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев и министр культуры Индии Меенакши Лекхи подписали программу культурного обмена. В рамках данного соглашения сотрудники Национального центра рукописей и редких книг нашей страны получили возможность научной работы в архивах и библиотеках Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    «В архивах Индии содержится огромное количество материалов, которые могут пролить свет на историю наших предков. В частности, речь идет о миграции казахов в Индию и их расселении на территории этой страны, проникновении казахов в Кашмир из Тибета и многое другое. Казахстанским ученым, которые имеют доступ к широкой документальной базе, предстоит большая работа по систематизации, каталогизации, переводу архивных материалов», - рассказал директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

    По его словам, казахстанская сторона провела переговоры с руководством Национального архива Индии, по итогам которых были достигнуты принципиальные соглашения о начале научно-исследовательских работ в архивах Индии.

    В настоящее время казахстанская делегация, которая находится в Индии, ознакомилась с деятельностью отделов реставрации, цифровизации. Научная группа проводит поисковую работу исторических документов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура История Казахстана Минкультуры Индия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде