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    Казахстанские ученые опубликовали более 500 научных работ по репродуктивной медицине

    25 Сентября 2022, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская Ассоциация репродуктивной медицины (КАРМ) активно сотрудничает с ведущими учеными и практиками многих стран мира. В Министерстве здравоохранения РК сообщили о проводимых научных работах в данной сфере медицины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши ученые опубликовали четыре монографии, опубликовано более 500 работ в отечественных и зарубежных научных журналах, выполняются более 10 PhD диссертаций», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, по итогам 6 месяцев 2022 года в рамках программы «Аңсаған сәби» 4 900 пациенток направлены на проведение экстракорпорального оплодотворения в Центры ЭКО, из них 3 317 женщинам проведена услуга ЭКО.

    В 2021 году в рамках программы «Аңсаған сәби» 7000 пациенткам проведено ЭКО (100%), на учет встали около 3 218 беременных (46%), из них родилось около 2 212 детей (32%).

    За годы Независимости по программам ЭКО родились б олее 28 тыс. казахстанцев.

    Вместе с тем, согласно исследованиям АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», взаимосвязи между ЭКО и развитием онкологических заболеваний нет. В данном направлении исследования продолжаются.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Демография
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