Казахстанские ученые определили пол и возраст около 23 тысяч особей сайгаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские ученые провели учет гонных скоплений сайгаков, определив пол и возраст 22 882 особей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

17 по 27 декабря 2019 года проведены учёты гонных скоплений сайгаков всех трёх популяций, обитающих в Казахстане – уральской, бетпакдалинской и устюртской. Три полевые группы Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) проводили работы в нескольких областях страны, покрыв, в общей сложности, территорию около 3 200 квадратных километров и определив по полу и возрасту 22 882 особей сайгаков.

Всего в данной работе было задействовано 12 специалистов АСБК.

В уральской популяции АСБК проводила мониторинг впервые, что позволило охватить основную долю мировой популяции этих животных. Также впервые всеми полевыми группами применялась система пространственного мониторинга SMART, внедрение которой началось в 2019 году.

Мониторинг гона самой многочисленной уральской популяции сайгаков проводился на территории Казталовского района Западно-Казахстанской области, где держалось более 100 тысяч животных. Из-за большой концентрации животных, учёты здесь проводились двумя способами – наземным мониторингом и с использованием нового БПЛА с широкоугольным объективом.

Мониторинг бетпакдалинской популяции проводился в Костанайской, Актюбинской и Карагандинской областях, наибольшие скопления, как и в прошлые годы, были встречены на территории Иргиз-Тургайского государственного природного резервата. Общее число сайгаков в обследованных скоплениях составило около 20 тысяч животных.

Учёты в самой малочисленной устюртской популяции проводились в Актюбинской области, где удалось обследовать около 900 сайгаков.

Соотношение половозрелых самцов к самкам по результатам наземных учётов в среднем составило: в уральской популяции – 1:15, в батпакдалинской - 1:10 (2017 год – 1:22, 2018 год – 1:11), в устюртской – 1:5.

По сравнению с прошлыми годами, в половом соотношении наблюдается положительная динамика.

Попутно с учётом собирались данные по степному волку и другим ключевым степным видам. Волки были встречены в районах мест скоплений уральской и бетпакдалинской популяций, на Устюрте наблюдались свежие следы волков.

С 2009 года определять места гонных скоплений позволяют данные со спутниковых передатчиков, установленных на отдельных особях сайгаков в каждой популяции.

Охрану животных в период гона обеспечивали ПО «Охотзоопром», областные территориальные инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и сотрудники Иргиз-Тургайского резервата.



