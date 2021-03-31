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    Казахстанские ученые имеют огромный опыт по разработке вакцин - Мирас Дауленов

    31 Марта 2021, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские ученые имеют огромный опыт и потенциал по разработке вакцинных препаратов против особо опасных болезней. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За более чем 60-летнюю историю в НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК накоплен огромный опыт работы в области биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными института разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. За последние 10 лет институтом созданы технологии изготовления отечественных вакцин по особо опасным инфекциям», - сказал на брифинге в СЦК Мирас Дауленов.

    Так , Казахстан стал 7-ым государством мира, разработавшим вакцину против высокопатогенного гриппа птиц для здравоохранения, которая прошла клинические испытания в лаборатории ВОЗ.

    «Учёные института одними из первых в мире разработали вакцину против высокопатогенного свиного гриппа для здравоохранения. Благодаря казахстанской вакцине против гриппа птиц сельское хозяйство страны сохранило 95 % поголовья птиц в 2006 году. В 2019 году для борьбы с бруцеллезом разработана новая векторная вакцина, которая по безопасности и иммунобиологическим свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против этой болезни. В 2020 году учеными в кратчайший срок в ускоренном режиме была разработана вакцина против оспы верблюдов. В мае 2020 года институтом была разработана отечественная вакцина против коронавирусной инфекции QazCovid-in, которая сейчас проходит III завершающую фазу клинических испытаний», - пояснил Мирас Дауленов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Наука Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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