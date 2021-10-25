Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстанские ученые и студенты смогут  послушать лекции нобелевских лауреатов

    25 Октября 2021, 19:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые и студенты смогут послушать лекции Нобелевских лауреатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будущее уже сегодня!» - под таким слоганом пройдет III NOBEL FEST. Уникальная онлайн-площадка всего соберет более 50 тысяч участников, 50 спикеров, среди которых Нобелевские лауреаты, глобальные инноваторы, ученые, политики, топ-менеджеры. На протяжении 4 дней в онлайн- и офлайн пространстве развернется брейнсторминг среди международного научного сообщества. Всего будут задействованы три ключевые студии вещания в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане», - сообщили в пресс-службе секретариата G-Global.

    По словам организаторов, говорить со студентами, молодыми учеными и заинтересованными наукой слушателями будут те, кто задает тон в мире экономики, политики, науки.

    Темы лекций будут ярко отражать последние тенденции на рынке труда.

    Эксперты отмечают, что мировое исследование World Economic Forum выделяет всего 35 навыков, которые потребует любой работодатель в будущем, все они разделены на 3 ключевых группы: способности, базовые навыки, кросс-функциональные навыки. Но главный вопрос: кому эти навыки все-таки удастся применить. Ведь даже самые крупные компании, специализирующиеся на рекрутинге, с точностью не могут сказать: какие специалисты будут востребованы, а какие – нет. Современный мир называют аббревиатурой VUCA: нестабильность (volatility), неопределенность (uncertainty), сложность (complexity), неясность или двусмысленность (ambiguity).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Наука Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус