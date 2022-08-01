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    • Казахстанские учебно-боевые самолеты прошли модернизацию в Чехии

    1 Августа 2022 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из Чешской Республики в Казахстан прибыли учебно-боевые самолеты L-39, прошедшие модернизацию и капитальный ремонт на заводе-изготовителе в рамках договора гособоронзаказа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    После модернизации самолет получил новую цифровую авионику, систему катапультирования, объективного контроля, средства связи и многое другое.

    Самолет L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования. На нем проводятся тренировки летного состава учебных заведений и частей, осваиваются элементы боевого применения, связанные с перехватом воздушных целей, отрабатываются действия по поражению наземных целей.

    «На этом самолете мы учим курсантов. Самостоятельный вылет для них – это знаменательное событие, первый шаг к освоению пилотного мастерства. В перспективе – допуск к простому и сложному пилотажу, полетам по маршруту, в облаках, на малой высоте», – сообщил командир авиационного учебного центра полковник Азамат Асанов.

    Теперь на модернизированных летательных аппаратах стажируются курсанты третьего курса Военного института Сил воздушной обороны. До начала полетов будущие летчики изучили теоретическую и материальную часть самолета, документацию, регламентирующую летную работу и порядок действий в особых случаях. Освоить модернизированный учебно-боевой самолет L-39 им помогают опытные пилоты-инструкторы.


    Фото : gov.kz


    #Армия #Минобороны РК
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