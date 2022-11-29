Казахстанские учащиеся могут принести с собой еду в школы

29 Ноября 2022, 16:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов пояснил, как будут регулировать питание учащихся в школах, которые приносят еду с собой.

По словам главы ведомства, для школьников, которые захотят брать с собой еду, будет отведено специальное место в столовых.

«На данный момент мы рассматриваем внести изменения в соответствующий приказ министерства, разместили на портал. Самый основной вопрос в том, что некоторые дети приносят еду из дома в виде ланч-бокса и питаются в школе. Этот опыт широко распространен в других странах. В некоторых школах вопрос не понимают одинаково. Поэтому мы отдельно утвердим этот вопрос. Если дети захотят принести еду из дома, то мы рассматриваем возможность предоставить определенное место в столовой, при этом, чтобы было все без проблем. На самом деле, я не думаю, что здесь есть какая-то проблема. Это решение рассматривается в интересах детей», - сказал Асхат Аймагамбетов после заседания Правительства.

Вместе с тем журналисты задали вопрос касательно каких-либо требований по меню.

«В школе есть соответствующее меню питания. Детское питание в школах составляется согласно требованиям. Думаю, все будет соответствовать таким же требованиям», - заявил глава ведомства.

Ранее в Правительстве одобрили национальный проект «Комфортная школа».

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