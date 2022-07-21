Казахстанские тяжелоатлетки завоевали еще две медали на юношеском чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские тяжелоатлетки выиграли серебряные медали юношеского чемпионата Азии в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.
«Даулетова Аружан завоевала «серебро» в категории до 71 кг!
В сумме двоеборья Аружан подняла 180 (81+99) кг, завоевав бронзовые награды в рывке и толчке.
Еще одну серебряную медаль на юношеском чемпионате Азии до 17 лет завоевала Алина Колиушко.
«Спортсменка выступала в весовой категории до 59 кг.
В сумме двоеборья Алина подняла 173 (77+96) кг», - сообщили в Федерации.
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