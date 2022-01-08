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    Казахстанские туристы возвращаются по мере восстановления авиарейсов

    8 Января 2022, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввиду нахождения серверов Корпоративного фонда «Туристтік Қамқор» на базе АО «Казахтелеком» в городе Алматы и отсутствием интернета, имеются сложности по актуализации данных касательно туристов и датам их возвращения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туристтік Қамқор».

    Туристы возвращаются по мере восстановления международных регулярных и чартерных рейсов.

    При этом, все туристы, находящиеся за границей оповещены о переносе рейсов на ближайшее время. В настоящий момент туроператоры за свой счет, при поддержке консульств Казахстана, обеспечивают размещение в зарубежных отелях, всех ожидающих вылет организованных туристов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туризм Авиация ЧП-2022
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