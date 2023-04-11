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Казахстанские трансформаторы возвращаются на азербайджанский рынок

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Апреля 2023, 11:47
Казахстанские трансформаторы возвращаются на азербайджанский рынок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил о договоренностях, достигнутых в ходе официального визита делегации из Азербайджана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Договоренностей очень много. Мы до этого проводили торгово-экономические миссии и договаривались на 25-30 млн долларов о взаимных поставках товаров. Последняя торгово-экономическая миссия – 55 млн - мы заключили контракты на поставку кондитерских изделий, аккумуляторов, и после долгого перерыва трансформаторов – наши трансформаторы возвращаются на азербайджанский рынок», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

По его словам, азербайджанцы делают очень хорошие инвестиции в Казахстан.

«На 20 млн долларов они построили терминальный комплекс в Актау класса «А». Логистический комплекс «Азерсун» недозагружен, и мы заинтересованы, чтобы его загрузить. Я предложил увеличить поставки плодово-овощной продукции, потому что в Мангистауской и Атырауской области это дефицит. Мы также сейчас рассматриваем вопросы вхождения капитала в этот терминальный склад либо СПК, либо кто-то из торговых предприятий Казахстана, чтобы уверенно смотреть в будущее», - добавил министр.


Экономика   Азербайджан   Сотрудничество   Минторговли  
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