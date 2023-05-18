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    Казахстанские товары, представленные в национальном павильоне, вызвали большой интерес у китайских потребителей – вице-председатель JD group Вэй Е

    18 Мая 2023, 13:10

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления компании JD group Вэй Е в эксклюзивном интервью рассказал о сотрудничестве с известными казахстанскими брендами и работе Национального павильона Казахстана на площадке JD.com, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Вэй Е, открытие Национального павильона Казахстана на площадке электронной коммерции JD.com вызвал большой интерес многих китайских потребителей к знакомству и пониманию уникальной культуры и высококачественных продуктов Казахстана.

    В настоящее время на платформе Национального павильона Казахстана на JD.com уже представлены продукты нескольких известных казахстанских брендов. Сотрудничество такого формата предоставляет китайским потребителям удобную и заслуживающую доверия платформу для знакомства с аутентичной продукцией из Казахстана.

    Касаясь вопросов логистики казахстанских товаров в Китай и отправки до конечного потребителя, представитель JD.com рассказал, что для некоторых очень популярных товаров мы используем складские и логистические услуги JD, чтобы обеспечить быструю доставку потребителям.

    Благодаря технологии доставки JD, основанной на больших данных, и общенациональной логистической сети потребители могут воспользоваться целым рядом удобных услуг, включая стандартную доставку в тот же день или на следующий день после оплаты, а также посредством новой программы экспресс-доставки.

    Вице-председатель Вэй Е отметил, что по мере роста и развития экономики Китая, потребительский спрос на импортные товары становится все более разнообразным, персонализированным и ориентированным на качество. Программа «Национального павильона» на платформе JD акцентирована на эти меняющиеся потребности.

    Далее он сообщил, что в связи с тенденцией к росту потребления в Китае, потребители все чаще ищут высококачественную зарубежную продукцию. Программа «Национального павильона» выступает в качестве связующего звена, позволяющего JD создать на своей платформе разнообразную цепочку поставок зарубежной продукции. Помимо предложения товаров, инициатива включает в себя культурные и туристические аспекты соответствующих стран на своих онлайн-площадках.

    Вэй Е особо отметил, что программа «Национального павильона» демонстрирует и продвигает уникальные продукты из каждой страны, способствуя их расширению на китайском рынке. Однако найти операторов, способных управлять обширной цепочкой поставок высококачественной продукции и разбираться в тонкостях китайского рынка, является серьезной проблемой. «Мы решаем эту проблему, открывая нашу обширную партнерскую сеть торговым партнерам для выбора наиболее компетентных операторов», - подчеркнул он.

    По его словам, в последнее время на площадках Национальных павильонов на платформе JD стремительно растут продажи молочных и зерновых продуктов, свежих фруктов, кофе и чая, конфет и шоколада, вина и крепких спиртных напитков, ювелирных изделий и одежды, орехов и специй, а также других категорий товаров.

    По информации компании, на сегодняшний день на JD.com функционируют Национальные павильоны около 50 стран. Это крупнейшая и наиболее всеобъемлющая программа розничной торговли импортными товарами на страновую тематику среди всех платформ электронной коммерции в Китае. В Национальных павильонах представлены только товары премиум-класса.

    В настоящее время JD управляет почти 90 таможенными складами, складами прямой почтовой рассылки и зарубежными складами по всему миру.

    Напомним, Президент открыл Национальный павильон Казахстана на электронной площадке JD com. Глава государства отметил, что продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика Международные отношения
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