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    Казахстанские товары будут выводить на рынок Турции через крупный маркетплейс

    16 Октября 2022, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские товары вскоре могут появиться на крупнейшем турецком маркетплейсе. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «Если помните, в мае этого года, в рамках госвизита Президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию, мы познакомили казахстанские IT-компании с турецкими, провели так называемые ознакомительные туры. В этом нам помогли сотрудники Посольства и Генеральный консул в Стамбуле Алим Байель. Одной из таких компаний была Trendyol, которую негласно называют турецким Amazon и Alibaba, вместе взятыми. Оборот компании 1,5 млн единиц товара, оценочная стоимость около 16 млрд долларов. Во время поездки договорились, что мы проработаем логистические вопросы по доставке их товаров в Казахстан, а также будем выводить казахстанские товары на рынок Турции через крупнейший маркетплейс», - написал Багдат Мусин.

    Многие казахстанцы, как отметил министр, знакомы с данной торговой площадкой и зачастую пытаются заказать товары через посредников. Это, конечно же, сказывается на сроках доставки и цене для клиента из Казахстана.

    Министр сообщил, что 15 октября, спустя пять месяцев, казахстанская логистическая компания, обслуживающая региональные маркетплейсы - BigWays - заключила контракт, став партнером Trendyol на нашем рынке.

    «Также обсуждали вывод отечественной продукции на турецкий рынок посредством данного маркетплейса через механизмы Минторговли. Думаю, не за горами первые прямые продажи из Турции в Казахстан и из Казахстана в Турцию», - добавил Багдат Мусин.


    Бизнес Экономика Минторговли Международная деятельность РК МЦРИАП
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