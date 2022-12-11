Казахстанские тиктокеры вошли в тренды 2022 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok подвела итоги 2022 года в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в Казахстане рождались новые звезды и тренды, которые заряжали позитивом миллионы пользователей соцсетей. Молодые музыканты, преподаватели, бьюти-эксперты, художники, кулинарные гуру стали авторами разных полезных и интересных видеороликов.

Представители TikTok в Казахстане отобрали самые просматриваемые ролики этого года. В их числе оказались видео необычного портрета Абая из слов от алматинской художницы Асель Сабыржанкызы, спортивного трюка на фоне видов Астаны от Элены Золотухиной. Кроме того, одним из самых просматриваемых стало видео молодых домристов, которые исполняют знаменитый кюй «Адай».

Учитель химии из Алматы Улан Усенов стал прорывом года, благодаря своим необычным познавательным видеороликам и креативным подходам к обучению сложных тем. Он в прошлом году также стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана».

Старший операционный менеджер TikTok Надежда Лапина заявила, что в этом году TikTok помогал казахстанцам реализовать себя в творчестве и вдохновлял на новые достижения, активно привлекал перспективных авторов контента в программу развития талантов, которая дает им новые возможности для обучения и совершенствования своих навыков, позволяет стать частью сообщества единомышленников и участвовать в проектах.

«В день учителя при поддержке Министерства просвещения РК мы запустили конкурс #УчителяКазахстана, который объединил талантливых и креативных учителей со всей страны, готовых доносить знания в формате коротких видеороликов. Сейчас по хэштегу уже более 110 миллионов просмотров. Также вместе с KazakhTourism платформа вдохновляла казахстанцев делиться своими любимыми местами для отдыха и путешествий в родной стране, и живописный контент по хэштегу #TravelKazakhstan посмотрели более 20 миллионов раз. Также платформа объединилась с Министерством культуры и спорта РК, чтобы популяризовать массовый спорт и ЗОЖ и запустить инициативу #МенЧемпионмын», - отметила Надежда Лапина.



