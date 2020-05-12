Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Казахстанские тесты на коронавирус готовы к выпуску - главный санврач РК

    12 Мая 2020, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На какой стадии находится разработка казахстанских тестов на COVID-19, рассказала главный государственный санитарный врач Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня казахстанские тесты разработаны. Они готовы к выпуску, проводится их валидация. Мы не ставим перед собой задачу произвести большое количество тестов до того, как получим данные о их специфичности и чувствительности. Качество тестов сейчас стоит на первом месте», - заявила главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова в ходе рубрики «Минздрав сообщает…».

    Ранее Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане ежедневно увеличивается количество выздоровевших от коронавирусной инфекции.

    Отметим, генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал, что казахстанские ученые разработали ПЦР-тесты для определения наличия коронавирусной инфекции и более 6 тысяч тестов Казахстан произведет к маю.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Минздрав РК Безопасность Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
    Около 2450 медработников наградят в Казахстане
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали