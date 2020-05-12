Казахстанские тесты на коронавирус готовы к выпуску - главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На какой стадии находится разработка казахстанских тестов на COVID-19, рассказала главный государственный санитарный врач Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня казахстанские тесты разработаны. Они готовы к выпуску, проводится их валидация. Мы не ставим перед собой задачу произвести большое количество тестов до того, как получим данные о их специфичности и чувствительности. Качество тестов сейчас стоит на первом месте», - заявила главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова в ходе рубрики «Минздрав сообщает…».

Ранее Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане ежедневно увеличивается количество выздоровевших от коронавирусной инфекции.

Отметим, генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал, что казахстанские ученые разработали ПЦР-тесты для определения наличия коронавирусной инфекции и более 6 тысяч тестов Казахстан произведет к маю.



