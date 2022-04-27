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    Казахстанские теннисисты-юниоры узнали соперников в 1/4 финала отбора к чемпионату мира

    27 Апреля 2022, 20:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели завершились матчи группового раунда квалификации зоны Азия/Океания к юниорскому командному чемпионату мира, передает МИА «Казинформ» с ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Наши юноши победили сборную Пакистана со счетом 2:0 и с первого места вышли в четвертьфинал.

    Завтра казахстанцам за выход в полуфинал предстоит сыграть с командой Гонконга.

    Ранее сообщалось, что в Нью-Дели на групповом этапе квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under наши юниоры разгромили сборную Шри-Ланки со счетом 3:0.

    Честь страны на престижном командном турнире защищают Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниэль Тазабеков.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индия Молодежь Теннис
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