Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские теннисисты выступили на международных турнирах

    17 Августа 2021, 11:48

    ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ - В городе Подгорица (Черногория) прошёл турнир серии Тennis Europe до 12 лет – «RIO VERDE CUP», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанец Михаил Мищенко с черногорцем Вуком Крстаичем выиграли парные соревнования. В финале они одолели в двух сетах россиян Петра Бочарова и Мирослава Морозова – 6:1, 6:4.

    В столице Узбекистана завершился престижный международный юниорский турнир серии ITF четвертой категории до 18 лет. Еркежан Арыстанбекова в дуэте с россиянкой Владой Минчевой стала финалисткой парного разряда. В решающей игре казахстанско-российская пара в напряженной борьбе в трех сетах уступила Александре Азарко (Беларусь)/Анне Хайкис (Узбекистан) со счетом 6:7, 6:2, 7:10.

    В Ташкенте до ¼ финала одиночного разряда дошли: Сандуша Кенжебаева, которая проиграла Владе Минчевой (Россия) 3:6, 3:6, Еркежан Арыстанбекова - уступила Анне Хайкис (Узбекистан) 3:6, 0:6, Мария Синицына, которой не хватило совсем немного, чтобы одолеть Александру Азарко (Беларусь) 6:4, 4:6, 1:6.

    У юношей в одиночке в четвертьфинале свои матчи проиграли: Ерасыл Ердилда, уступивший первой ракетке соревнования Максиму Шину (Узбекистан) 2:6, 2:6, и Макс Батютенко, который также не смог остановить местного теннисиста Амира Милушева – 4:6, 7:6, 3:6.

    Автор:

    Спорт Узбекистан Черногория Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров