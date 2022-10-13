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    Казахстанские теннисисты выиграли чемпионат Азии среди юниоров 14 лет и младше

    13 Октября 2022, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Таиланде завершился чемпионат Азии по теннису среди игроков до 14 лет. Наивысшего успеха в индивидуальном зачете добились казахстанки Ариана Гогулина и Альбина Какенова, завоевавшие золотые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В командном зачете сборная Казахстана во главе с капитаном Владимиром Честновым заняла первое место, показав блистательный результат. Победу команде принесли: Альбина Какенова (тренер Марат Шарипов), Ариана Гогулина (тренер Мукам Ерматов), Арсений Требухин (тренер Руслан Абдулатыпов), Олжас Есеналы (тренер Владимир Честнов)

    Исполнительный директор по спортивному развитию федерации тенниса Казахстана Дейв Майли отметил, что такие результаты молодых игроков говорят о хороших перспективах казахстанского тенниса и свидетельствуют о достаточно высоком уровне его развития в нашей стране.


    Фото:ktf.kz
    Спорт Молодежь Теннис
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