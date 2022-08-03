Казахстанские теннисисты впервые в истории вышли в 1/4 юношеского ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские юниоры продолжают творить историю на первенстве мира среди игроков до 14 лет (ITF World Junior Tennis Finals), который в эти дни проходит в чешском городе Простеев. В заключительном третьем матче групповой стадии казахстанцы сенсационно одолели действующих чемпионов мира - сборную Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первым на корт вышел герой вчерашнего игрового дня - Даниэль Тазабеков, которому в соперники достался Сальваторе Тартальоне. Первый сет Даниэль выиграл «под ноль». Во второй партии завязалась борьба, в пятом гейме казахстанцу удалось сделать брейк и довести матч до победы – 6:0, 6:3.

Настоящий триллер устроили Зангар Нурланулы и Антонио Марильяно. Первый сет остался за итальянцем – 6:4, во второй партии Марильяно вел 3:1, но казахстанец не только сравнял счет, но и вырвал победу 6:4. В решающем третьем сете игра шла, как «на качелях» - оппоненты брали геймы на чужих подачах. Переломный момент наступил в восьмом гейме. Со второй попытки Зангар взял подачу соперника и вышел вперед со счетом 5:3, а уже в следующем гейме поставил точку и в сете, и в матче – 4:6, 6:4, 6:3.

Сборная Казахстана впервые в своей истории вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира!

Как сообщили в пресс-службе ФТК, сразу после игры по видеосвязи команду поздравил президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов. Он отметил блестящий результат и пожелал ребятам удачи в плей-офф.

Фото: ktf.kz

