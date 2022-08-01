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    • Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в обновленном рейтинге ATP

    1 Августа 2022 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла актуальная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первую позицию сохраняет россиянин Даниил Медведев, на втором месте — немецкий спортсмен Александр Зверев, замыкает тройку лидеров испанец Рафаэль Надаль.

    Сильнейший казахстанский теннисист Александр Бублик опустился на одну строчку и стал 49-м. Дмитрий Попко потерял 20 позиций, заняв 199-е место.

    В рейтинге парного разряда топ-3 по-прежнему составляют британец Джо Сэлисбери, Раджив Рам из США и аргентинец Орасио Себальос.

    Андрей Голубев и Александр Недовесов отыграли по одной позиции, став соответственно 42-м и 60-м. Бублик поднялся на шесть отметок — 196-й.


    Фото: sports.kz


    #Спорт #Теннис
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