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Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в обновленном рейтинге ATP
1 Августа 2022 15:00

Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в обновленном рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла актуальная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первую позицию сохраняет россиянин Даниил Медведев, на втором месте — немецкий спортсмен Александр Зверев, замыкает тройку лидеров испанец Рафаэль Надаль.

Сильнейший казахстанский теннисист Александр Бублик опустился на одну строчку и стал 49-м. Дмитрий Попко потерял 20 позиций, заняв 199-е место.

В рейтинге парного разряда топ-3 по-прежнему составляют британец Джо Сэлисбери, Раджив Рам из США и аргентинец Орасио Себальос.

Андрей Голубев и Александр Недовесов отыграли по одной позиции, став соответственно 42-м и 60-м. Бублик поднялся на шесть отметок — 196-й.





Фото: sports.kz

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