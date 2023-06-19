Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали актуальные версии рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Лучшей из казахстанок остается Елена Рыбакина — третье место. Юлия Путинцева поднялась на 50-ю строчку, приближается к 1000 Аружан Сагандыкова, которая по сравнению с прошлой неделей поднялась на 96 пунктов и теперь занимает 1064-е место. В парном разряде Анна Данилина занимает 24-е место.

В мужском рейтинге Александр Бублик занимает 48-е место, Тимофей Скатов 137-е. Благодаря выходу в полуфинал «Челленджера» в Пуэрто-Рико Бейбит Жукаев взлетел на рекордное для себя 236-е место, Михаил Кукушкин - 258-й, Денис Евсеев 309-й, а Дмитрий Попко - 344-й.

В парном разряде Александр Недовесов укрепил свое преимущество и теперь он 53-я ракетка мира, Андрей Голубев - 86-й, а Григорий Ломакин - 246-й.