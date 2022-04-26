Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские теннисисты узнали соперников в финальной части Кубка Дэвиса

    26 Апреля 2022, 19:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Малаге (Испания) состоялась жеребьевка группового этапа финала командного чемпионата мира. Сборная Казахстана попала в группу D, где сыграет в Глазго с хозяевами - Великобританией, а также с США и Нидерландами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Напомним, что в 2019 году в Мадриде наша команда уже играла на групповой стадии с Великобританией и Нидерландами. Тогда казахстанцы победили «оранжевых» 2:1 и с таким же счетом уступили британцам. Со сборной США ранее наша команда не встречалась.

    Также матчи группового этапа пройдут в итальянской Болонье, немецком Гамбурге, испанской Валенсии и состоятся с 14 по 18 сентября.

    В группе А в Болонье сыграют Италия, Хорватия, Аргентина и Швеция. В группе В в Валенсии - Испания, Канада, Сербия и Южная Корея. А в группе С в Гамбурге – Германия, Франция, Бельгия и Австралия.

    Групповой этап Кубка Дэвиса впервые пройдет в четырех разных городах, а плей-офф примет испанская Малага. В плей-офф из четырех групп выйдут по две лучшие команды. Победитель будет определен с 23 по 27 ноября .

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге