Казахстанские теннисисты узнали обновленный рейтинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали актуальные версии рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В мужском рейтинге Александр Бублик, благодаря победе на турнире АТР 500 в Галле, взлетел на 27-ю строчку. Тимофей Скатов занимает 138-е место. Бейбит Жукаев расположился на 239-м, Михаил Кукушкин - 259-м, Денис Евсеев 320-м, а Дмитрий Попко - 343-м местах.

В парном разряде Александр Недовесов укрепил свое положение и теперь он 51-я ракетка мира, Андрей Голубев - 86-й.

В женском рейтинге лучшей из казахстанок остается Елена Рыбакина — третье место. Юлия Путинцева 53-я, приближается к 1000 Аружан Сагандыкова, которая по сравнению с прошлой неделей поднялась на 42 пункта и теперь занимает 1022-е место. В парном разряде Анна Данилина занимает 24-е, Жибек Куламбаева - 197-ю позицию.