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    Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах в США

    18 Августа 2021, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты смогли преодолеть барьер первого круга на соревнованиях в Цинциннати и Чикаго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

    38-я ракетка мира, Александр Бублик в рамках турнира Western & Southern Open одолел американца Маркоса Хирона, занимающего 66-е место мирового рейтинга, - 3:6, 6:3, 7:6(5).

    За 2 часа и 8 минут матча Александр сделал 21 эйс и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Маркос 12 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 1:0 в пользу казахстанца. Во втором раунде Бублик сыграет с болгарином Григором Димитровым.

    Там же в Цинциннати Елена Рыбакина в двух сетах уверенно переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:3, 6:3. По ходу встречи, продолжавшейся 1 час и 52 минуты, Елена сделала восемь эйсов, две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Напомним, что наша теннисистка последний раз встречалась с Самантой на Олимпийских играх в Токио, где также одержала победу. Следующей соперницей Рыбакиной будет Элис Мертенс из Бельгии.

    На этом же турнире Ярослава Шведова и Анна Данилина не сумели преодолеть барьер первого раунда в парном разряде. Казахстанки в двух сетах уступили бразильско-канадскому дуэту Луизе Стефани и Габриэле Дабровски – 3:6, 4:6.

    Зарина Дияс вышла во второй круг проходящего в Чикаго турнира категории WTA 125 Western. В стартовой игре казахстанка в двух сетах переиграла американку Мэдисон Бренгл — 7:6 (2), 6:7(5), 4:6. По ходу встречи Зарина сделала четыре двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 22-х. В следующей игре казахстанка встретится с итальянкой Сарой Эррани.

    ФОТО: НОК Казахстана, Женис Ыскабай


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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