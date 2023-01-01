Казахстанские теннисисты покинули исторический турнир

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты заняли последнее место в группе В на дебютном командном турнире United Cup в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первой матчевой встрече сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии — 0:5, а во второй — уступила Польше — 1:4. Единственную победу Казахстану принес Тимофей Скатов (142-е место в рейтинге ATP), который обыграл в двух сетах польского теннисиста Даниэля Михальски (260-е место) — 7:6, 6:2.

Казахстан лишился шансов на продолжение борьбы после того, как Жибек Куламбаева (441-е место в рейтинге WTA) разгромно проиграла в двух сетах польке Магде Линетт (48-е место) — 2:6, 1:6. В заключительной встрече, которая уже не имела турнирного значения, казахстанский дуэт Григорий Ломакин / Жибек Куламбаева уступил в миксте польской паре Хуберт Хуркач / Ига Швёнтек — 3:6, 4:6.



