Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Казахстанские теннисисты не сумели завоевать медаль на юниорском ЧМ

    7 Августа 2022 01:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юниорская сборная Казахстана по теннису сыграла в матче за бронзовые медали чемпионата мира до 14 лет в чешском городе Простееве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече за «бронзу» казахстанцы встретились со сверстниками из Соединенных Штатов Америки. В первом матче Дамир Жалгасбай потерпел поражение со счетом 3:6, 3:6. Во второй игре Зангар Нурланулы сравнял счет — 6:3, 4:6, 6:2.

    В последней парной встрече, в которой приняли участие тот же Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков, казахстанцы проиграли в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

    Для Казахстана это первый подобный успех на чемпионате мира. Ранее казахстанцы не выходили в плей-офф турнира.

    Фото: Федерация тенниса Казахстана.
    #Спорт #Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан ворвался в топ-6 всемирной шахматной олимпиады
    Названы победители Tartyl Fest в Уральске
    Казахстан снова проиграл Азербайджану на всемирной шахматной олимпиаде
    Казахстанец стал третьим на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
    Популярное
    1 Цифровую карту семьи запустят в пилотном режиме в Казахстане с 1 сентября
    2 Генерал-майор Жайлаубек Халыкулы умер в следственном изоляторе
    3 Проекты договоров по формированию общих энергетических рынков обсуждают страны ЕАЭС
    4 Браконьеров оштрафовали на 24 млн тенге за отстрел кабанов в Наурзумском заповеднике
    5 США выразили готовность содействовать продвижению политических реформ в РК