Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Чили

    2 Марта 2023, 07:19

    САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов в парном разряде провели свой первый матч на турнире в Сантьяго (Чили). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала Голубев и Недовесов сыграли с индийским дуэтом Срирам Баладжи / Дживан Недунчежиян и уступили ему в трех сетах — 5:7, 6:4, 9:11. Таким образом, казахстанцы не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира.

    Андрей Голубев идет на 51-м месте в рейтинге ATP в парном разряде, а Александр Недовесов — на 68-м.

    В этом году для Голубева и Недовеса успешнее всего сложился турнир в Кордове (Аргентина) — там они смогли дойти до полуфинала.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии
    Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу
    Казахстанка победила узбекистанку на женском ЧМ-2023 по боксу
    Я невероятно счастлив - Павел Колмаков о втором месте в финале Кубка мира
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров